Serie A | Atalanta-Benevento 1-0 | Inter-Roma 2-1 | Lazio-Parma 0-0 | Sampdoria-Spezia 1-1 | Torino-Milan 0-2 | Bologna-Genoa 0-1 | Sassuolo-Juventus 0-2 LIVE

Advertising

100x100Napoli : #Atalanta, #Juventus e #Milan chiudono il primo tempo in vantaggio. - TuttoMercatoWeb : L’Atalanta non forza, il Benevento difende soltanto: al 45’ l’1-0 porta la firma di Muriel - Gazzetta_it : Si va al riposo, Atalanta-Benevento 1-0 - Kwamezamani : RT @TuttoMercatoWeb: Skysports - Lo United punta Romero e l'Atalanta fissa il prezzo: 40 milioni di euro - SfoglioSport : Calcio:Serie A, le gare della 36ma giornata [SFOGLIOSPORT]-Le gare della 36ma giornata di Serie A: Napoli-Udinese… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Atalanta

La Repubblica

"10 in Condò" - Mandate le vostre domande via Whatsapp a Paolo Condò "Rombo di tuono" - La newsletter sul calcio di Repubblica Se non visualizzi la diretta CLICCA QUIAl Gewiss Stadium, il match valido per la 36ª giornata diA 2020/2021 trae Benevento: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al 'Gewiss Stadium',e Benevento si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della ...LA DIRETTA LIVE DI Ilaria Mazzoni Buonasera a tutti i tifosi e le tifose gialloblù benvenuti a questa nuova diretta, L'articolo LAZIO-PARMA (0-0 parziale primo tempo): LA DIRETTA LIVE A CURA DI ILARIA ...Calcio d'inizio ore 20.45 Dopo la netta affermazione esterna contro il Parma, l'Atalanta torna al Gewiss Stadium dove ospiterà il Benevento nella 36a giornata di Serie A. Quasi un testa-coda tra due ...