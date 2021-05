Scoperta in Sicilia “Isola che non c’è”: il mistero di Ferdinandea che scompare e riappare (Di mercoledì 12 maggio 2021) Molti appassionati di Peter Pan avranno sognato, almeno una volta nella vita, di approdare su l‘Isola che non c’è; ebbene, sembra proprio che questa Isola “magica” esista davvero e che si trovi ben più vicino rispetto alla “Seconda stella destra e poi dritti fino al mattino…“, Ferdinandea è reale e sorge nelle acque della Sicilia. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 12 maggio 2021) Molti appassionati di Peter Pan avranno sognato, almeno una volta nella vita, di approdare su l‘che non c’è; ebbene, sembra proprio che questa“magica” esista davvero e che si trovi ben più vicino rispetto alla “Seconda stella destra e poi dritti fino al mattino…“,è reale e sorge nelle acque della. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

_Carabinieri_ : Una maxi-piantagione di cannabis con oltre mille piante è stata scoperta e sequestrata dai #Carabinieri della Compa… - tivusat_tv : ?? Torna l'appuntamento settimanale con Alberto Angela e Ulisse, il piacere della scoperta! ?? Non perdere la puntat… - tommasosauro : La Scoperta dell'Acqua Calda ! Incendi nei boschi in #Sicilia, la Regione: 'Appiccati anche dai forestali stagional… - Giorgiocasole : Un caso per Càsole. Sicilia, Augusta, alla scoperta dei pozzetti scopert... - ANTUDOinfo : L’asilo A.M. Gagliano di San Vito Lo Capo ha realizzato il Progetto Sicilia Terra Mia, finalizzato alla conoscenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Scoperta Sicilia Frodi: sequestrati 12.500 litri gasolio, 2 denunce a Palermo I finanzieri del comando provinciale di Palermo, hanno sequestrato 12.500 litri di gasolio agricolo e denunciato due palermitani per frode e violazioni tributarie nel settore carburante. La scoperta è stata fatta nel corso di un controllo a un'autocisterna che si allontanava dal parcheggio di automezzi gestito da una ditta di trasporti in via Corleone a Palermo. Nel corso degli ...

Land Rover presenta Eco Home, la casa mobile da trainare con il Defender La conseguenza più diretta? La voglia di vacanze , magari alla scoperta di mete ancora inesplorate ... 13 - 16 maggio - Linguaglossa (CT), Sicilia 20 - 23 maggio - Otranto (LE), Puglia 27 - 30 maggio - ...

Turismo, alla scoperta dei Cammini Francigeni di Sicilia Quotidiano di Sicilia Blitz dei Nas nelle rsa: 141 le strutture irregolari. In 63 casi inosservate le misure anti Covid In 42 ispezioni è risultato che tra infermieri, fisioterapisti, operatori socio-assistenziali e altro personale a diretto contatto con gli anziani in 87 non fossero vaccinati ...

Scoperta in Sicilia “Isola che non c’è”: il mistero di Ferdinandea che scompare e riappare Molti appassionati di Peter Pan avranno sognato di approdare su l'Isola che non c'è; ebbene sembra proprio che questa isola "magica" esista ...

I finanzieri del comando provinciale di Palermo, hanno sequestrato 12.500 litri di gasolio agricolo e denunciato due palermitani per frode e violazioni tributarie nel settore carburante. Laè stata fatta nel corso di un controllo a un'autocisterna che si allontanava dal parcheggio di automezzi gestito da una ditta di trasporti in via Corleone a Palermo. Nel corso degli ...La conseguenza più diretta? La voglia di vacanze , magari alladi mete ancora inesplorate ... 13 - 16 maggio - Linguaglossa (CT),20 - 23 maggio - Otranto (LE), Puglia 27 - 30 maggio - ...In 42 ispezioni è risultato che tra infermieri, fisioterapisti, operatori socio-assistenziali e altro personale a diretto contatto con gli anziani in 87 non fossero vaccinati ...Molti appassionati di Peter Pan avranno sognato di approdare su l'Isola che non c'è; ebbene sembra proprio che questa isola "magica" esista ...