Scarlet Nexus - prova

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 12 maggio 2021)si è presentato al pubblico come la più classica delle scatole degli enigmi. Una produzione Bandai Namco Studios d'ispirazione orientale, vicinissima alla cultura degli anime, l'ennesima in un portfolio che intreccia adattamenti su licenza e opere originali. Un progetto che porta le firme di Kenji Anabuki, direttamente dalla serie Tales of, di Keita Iizuka, la mente dietro Code Vein, e soprattutto quella dell'art director Kouta Ochihai, la matita dietro i tratti di God Eater cui si è affiancato l'esordiente Masazaku Yamashiro. Un titolo fortemente improntato all'azione tradizionale, molto distante dal classico JRPG, nonché decisamente più vicino all'Astral Chain di Platinum Games piuttosto che alla formula soulslite vista in Code Vein. Insomma, un videogioco atipico che a nostro avviso poteva essere tutto e niente, l'ennesimo "anime video ...