Riaperture | coprifuoco e colori | Regioni in pressing | il piano per salvare l' estate 2021

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Ora che arriva l?e che il turismo sta per ripartire, per lele zone arancioni e rosse sono una sorta di incubo. Un Belzebù da esorcizzare per quanto possibile. Non a...

Non è possibile che lecontinuino a essere rimandate. Noi vogliamo conoscere il motivo " ... cocktail bar, ristoranti, pub senza spazi all'aperto e con la misura assurda del. E ...Il nuovo schema potrebbe arrivare sul tavolo della Cabina di regia politica convocata per lunedì 17 maggio per programmare le nuovee lo slittamento dell'orario di inizio del...Ora che arriva l’estate e che il turismo sta per ripartire, per le Regioni le zone arancioni e rosse sono una sorta di incubo. Un Belzebù da esorcizzare per quanto possibile. Non ...Le fasce di colore per ora restano, ma cambiano i criteri di passaggio da una zona di rischio a un’altra e andare in zona arancione o rossa sarà più difficile. Il cardine attorno al quale ruoterà il n ...