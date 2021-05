Rafael Nadal elogia Jannik Sinner | “Ha grande talento e cuore | farà una carriera incredibile”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo due ore e dieci minuti di una battaglia equilibrata,si è arreso per 7-5, 6-4 allo spagnolonel corso del 2° turno degli Internazionali d’Italia di tennis a Roma. Al Foro Italico sono i piccolissimi dettagli che hanno fatto la differenza, come quando l’azzurro ha commesso due errori gratuiti di diritto sul 4-3 e servizio nel secondo parziale: l’iberico non ha perdonato il minimo passaggio a vuoto. L’altoatesino esce comunque dal campo rinfrancato: la sensazione è che le distanze dal piùgiocatore della storia sulla terra rossa si siano ulteriormente accorciate rispetto al precedente confronto del Roland Garros 2020, che si svolse in autunno a seguito della rivoluzione del calendario provocata dalla pandemia. Alla vigilia del matchaveva ...

Niente da fare per Jannik Sinner : il tennista azzurro è stato eliminato al secondo turno degli Internazionali di Roma da. Il campione spagnolo, che al Foro Italico si è imposto ben nove volte in carriera , ha battuto l'altoatesino per due set a zero, con i parziali di 7 - 5, 6 - 4 dopo oltre due ore di ...Nel match più atteso di giornata, il nativo di San Candido esce a testa altissima di fronte a, che lo batte per 7 - 6, 6 - 4. C'è gloria invece per Berrettini, che elimina John Millman ...Jannik Sinner ci credeva con tutto se stesso. Sapeva di poter scendere in campo sul Centrale del Foro Italico per battere Rafael Nadal nel 2° turno degli Internazionali d'Italia 2021. L'italiano e lo ...Una sconfitta, ma anche un passo avanti nella propria crescita. Il cammino di Jannik Sinner negli Internazionali d'Italia 2021 è stato interrotto da Rafa Nadal, ma l'altoatesino è uscita dagli spalti ...