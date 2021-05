Ponticelli tra stese e bombe, le associazioni scrivono a Prefetto e Questore (Di mercoledì 12 maggio 2021) I cittadini residenti a Ponticelli, San Giovanni e Barra vivono nel terrore tra stese e attentati esplosivi. Nella zona orientale di Napoli c’è tensione in particolare nel quartiere Ponticelli in seguito all’ennesima esplosione di un ordigno in via Esopo, lanciato dal cavalcavia della tangenziale, che è esploso danneggiando otto macchine. Le associazioni sul territorio sono Leggi su 2anews (Di mercoledì 12 maggio 2021) I cittadini residenti a, San Giovanni e Barra vivono nel terrore trae attentati esplosivi. Nella zona orientale di Napoli c’è tensione in particolare nel quartierein seguito all’ennesima esplosione di un ordigno in via Esopo, lanciato dal cavalcavia della tangenziale, che è esploso danneggiando otto macchine. Lesul territorio sono

