Palermo | le certezze di Filippi | nuovo modulo e pedine inamovibili I segreti della svolta in casa rosanero

(Di mercoledì 12 maggio 2021)e le sue.Il cammino spedito delcapace di conquistare il settimo posto e superare di slancio il primo turno dei playoff è certamente figlio dell'avvento dell'ex vice di Boscaglia nel ruolo di tecnicoprima squadra. Cambio die di filosofia calcistica,sul piano empatico, mentale e motivazionale.Concetti semplici, lineari ed essenziali, identità tattica tangibile e responsabilizzazione dei giocatori più esperti e rappresentativi in organico.Alcuni interpreti utilizzati part time, in funzione di autonomia fisica, caratteristiche tecniche e contingenze del match, altri ritenuti pilastriin sede di composizione dell'undici titolare. In quest'ottica, l'uomo più presente e maggiormente impiegato dall'allenatore ...

