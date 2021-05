Omicidio a Tortolì, 19enne muore tentando di difendere la madre, ferita da 17 coltellate: catturato l’aggressore (Di mercoledì 12 maggio 2021) Omicidio Tortolì: ha messo piede nella casa dell’ex compagna, l’ha accoltellata e ha ucciso il figlio di lei. Compiuto il crimine è fuggito. Tutto questo è successo ieri mattina in via Monsignor Virgilio nel centro di Tortolì (Nu). Dopo qualche ora le forze dell’ordine hanno catturato l’assassino, che ha rischiato il linciaggio dalle persone inorridite dal gesto che ha compiuto. Le indagini degli investigatori e gli interrogatori dell’aggressore hanno fatto maggiore chiarezza su ciò che è successo ieri. Omicidio Tortolì catturato Masih Shaid Masih Shaid, pakistano di 29 anni, avrebbe commesso il delitto nell’abitazione di Paola Piras, 50 anni e sua ex compagna. Il ragazzo ha tentato la fuga. I carabinieri hanno distribuito le pattuglie in tutta ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 12 maggio 2021): ha messo piede nella casa dell’ex compagna, l’ha accoltellata e ha ucciso il figlio di lei. Compiuto il crimine è fuggito. Tutto questo è successo ieri mattina in via Monsignor Virgilio nel centro di(Nu). Dopo qualche ora le forze dell’ordine hannol’assassino, che ha rischiato il linciaggio dalle persone inorridite dal gesto che ha compiuto. Le indagini degli investigatori e gli interrogatori delhanno fatto maggiore chiarezza su ciò che è successo ieri.Masih Shaid Masih Shaid, pakistano di 29 anni, avrebbe commesso il delitto nell’abitazione di Paola Piras, 50 anni e sua ex compagna. Il ragazzo ha tentato la fuga. I carabinieri hanno distribuito le pattuglie in tutta ...

