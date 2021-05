No, questa donna non è la «sottosegretaria all’Istruzione in Ungheria» (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’11 maggio 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto di un donna con indosso un elegante e corto vestito bianco e degli orecchini pendenti azzurri. Al di sopra dello scatto compare questo testo: «sottosegretaria all’Istruzione in Ungheria. E noi abbiamo Sasso». Il riferimento è a Rossano Sasso, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione nel governo italiano guidato dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Come si può verificare sul sito ufficiale del governo ungherese nella pagina dei sottosegretari di Stato del ministero delle Risorse umane (che comprende anche l’Istruzione pubblica) non c’è alcun corrispondenza con il profilo della donna della foto oggetto della nostra verifica. Il sottosegretario di Stato ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’11 maggio 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto di uncon indosso un elegante e corto vestito bianco e degli orecchini pendenti azzurri. Al di sopra dello scatto compare questo testo: «in. E noi abbiamo Sasso». Il riferimento è a Rossano Sasso, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione nel governo italiano guidato dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Come si può verificare sul sito ufficiale del governo ungherese nella pagina dei sottosegretari di Stato del ministero delle Risorse umane (che comprende anche l’Istruzione pubblica) non c’è alcun corrispondenza con il profilo delladella foto oggetto della nostra verifica. Il sottosegretario di Stato ...

