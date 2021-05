Narcolessia | cos’è | come si manifesta e si affronta

Leggi su dilei

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Di giorno la sonnolenza è quasi invincibile, e ci si addormenta anche a scuola o sul lavoro. A fare le spese di questi attacchi incontrollabili, che fanno spesso seguito ad un sonno notturno estremamente disturbato, sono soprattutto i bambini. Ma questa situazione si può osservare anche negli adulti. Purtroppo, seppur si tratti di un quadro complessivamente raro, l’origine di questi problemi va ricercata nella, malattia neurologica cronica rara caratterizzata da un ciclo sonno-veglia non regolare e dalla comparsa, durante la veglia, di periodi di sonno improvvisi e non controllabili dal soggetto, associati o meno a cataplessia. I sintomi più importanti sono un’eccessiva sonnolenza diurna, sonno notturno disturbato, allucinazioni al momento dell’addormentamento o al risveglio e paralisi del sonno, che consistono nella sensazione di non riuscire a muoversi ...