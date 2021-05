Nadal-Shapovalov in tv: data, orario, canale e diretta streaming Internazionali BNL d’Italia 2021 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Rafael Nadal sfiderà Denis Shapovalov agli ottavi di finale degli Internazionali BNL d’Italia 2021. Il talentuoso spagnolo ha sconfitto Jannik Sinner all’esordio, dopo aver usufruito di un bye al primo turno, mentre il canadese è riuscito ad avere la meglio su Kamil Majchrzak e Stefano Travaglia. Sfida di stili tra i due mancini, diametralmente opposti per caratteristiche, i quali si daranno battaglia sul Centrale del Masters 1000 capitolino. La disputa si svolgerà giovedì 13 maggio, come terzo incontro dalle ore 10.00 (dopo Barty-Kudermetova). La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canale 201 o 204), con live streaming disponibile per gli abbonati sulla piattaforma Sky Go. Inoltre, Sportface.it proporrà aggiornamenti in tempo reale ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) Rafaelsfiderà Denisagli ottavi di finale degliBNL. Il talentuoso spagnolo ha sconfitto Jannik Sinner all’esordio, dopo aver usufruito di un bye al primo turno, mentre il canadese è riuscito ad avere la meglio su Kamil Majchrzak e Stefano Travaglia. Sfida di stili tra i due mancini, diametralmente opposti per caratteristiche, i quali si daranno battaglia sul Centrale del Masters 1000 capitolino. La disputa si svolgerà giovedì 13 maggio, come terzo incontro dalle ore 10.00 (dopo Barty-Kudermetova). Latelevisiva sarà offerta da Sky Sport (201 o 204), con livedisponibile per gli abbonati sulla piattaforma Sky Go. Inoltre, Sportface.it proporrà aggiornamenti in tempo reale ...

Advertising

vitasportivait : ?? #Tennis | #IBI21 Rafa #Nadal ???? trionfa d’esperienza e di polso contro Jannik Sinner ???? con il punteggio di 7-5… - AnsaTrentinoAA : Tennis: Open Italia; Sinner saluta Roma, Nadal agli ottavi. Spagnolo vince in due set, affronterà Shapovalov |#ANSA - fisco24_info : Sinner battuto da Nadal, eliminato a Roma: Il giovane talento azzurro sconfitto in due set, lo spagnolo agli ottavi… - alessio_morra : #Sinner perde #Nadal agli Internazionali d'Italia di #Roma, ma per due ore gioca alla pari. - DiegoAmbrosin : Seeeeeeeee 7-5 6-4 #Nadal su #Sinner Vittoria pesante per essere un esordio Next stop Shapovalov ???? #IBI21… -