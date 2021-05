Muffin al cacao amaro e zucchine (Di mercoledì 12 maggio 2021) I sono un dolcetto di quelli che non fanno venire i sensi di colpa, c’è poco zucchero e soprattutto ci sono le zucchine. I dolci con le zucchine sono pochi, si preferiscono spesso le carote, eppure le zucchine hanno un sapore neutro e una consistenza acquosa che le rende perfette per i dolci. La zucchina è una pianta tipica dell’estate, molto produttiva, con molte varianti che dà vita, soprattutto nella nostra tradizione gastronomica, a moltissime ricette. Ha una funziona depurativa e antinfiammatoria, soprattutto per il tratto gastro intestinale. Anche il cacao ha moltissime proprietà, che spesso si dimenticano, visto che è sempre accostato al cioccolato e quindi a quella parte dell’alimentazione che sconfina verso il godereccio, e non verso il salutare. Tuttavia nel cacao amaro ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 maggio 2021) I sono un dolcetto di quelli che non fanno venire i sensi di colpa, c’è poco zucchero e soprattutto ci sono le. I dolci con lesono pochi, si preferiscono spesso le carote, eppure lehanno un sapore neutro e una consistenza acquosa che le rende perfette per i dolci. La zucchina è una pianta tipica dell’estate, molto produttiva, con molte varianti che dà vita, soprattutto nella nostra tradizione gastronomica, a moltissime ricette. Ha una funziona depurativa e antinfiammatoria, soprattutto per il tratto gastro intestinale. Anche ilha moltissime proprietà, che spesso si dimenticano, visto che è sempre accostato al cioccolato e quindi a quella parte dell’alimentazione che sconfina verso il godereccio, e non verso il salutare. Tuttavia nel...

