Mr Wrong e Ines dell’Anima Mia dall’11 giugno su Canale5? Can Yaman torna in prima serata

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Il momento di pensare al palinsesto estivo è arrivato e le prime novità saranno MrMia. Toccherà alle due serie prendere il posto che lascerà vacante l’Isola dei Famosi 2021 dopo la finalissima fissata per il 7. A quel punto ladel venerdì, quindi a partire, sarà occupatada Mr, la nuova serie turca con Cane Ozge Gurel, e poi proprio daMia. Il titolo originale della serie TV turca con Canè Bay Yanlis e al fianco dell’attore turco tanto amato troveremo colei che ha segnato il successo delle serie turche in Italia, la dolce Ozge Gurel pronta a vestire i panni di Ezgi Inal con la direzione di ...

" Lezioni d'amore", lunga quattordici episodi. Poi ci sarà Inés dell'Anima Mia , serie in costume tratta dall'omonimo romanzo della scrittrice cilena Isabel Allende. SABATO " Serata dedicata ..., con protagonista Can Yaman e seguirà Inés dell'Anima Mia , serie in costume tratta dall'omonimo romanzo della scrittrice cilena Isabel Allende. Sabato: palinsesto ancora in via di definizione.