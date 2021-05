Lorella Cuccarini tornerà nella prossima edizione di Amici? La sua risposta

Leggi su novella2000

(Di mercoledì 12 maggio 2021) LadiUna delle rivelazioni di20 è stata senza alcun dubbio. Come sappiamo infatti la nota ed amatissima showgirl quest’anno per la prima volta è arrivata all’interno del talent show di Maria De Filippi per ricoprire il ruolo di insegnante di ballo, ottenendo un grande successo. Anche stavolta L'articolo proviene da Novella 2000.