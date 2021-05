LIVE Sinner-Nadal 5-7 4-6 in DIRETTA: l’azzurro ci ha creduto. L’iberico: “Farà una carriera incredibile” (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Sinner-Nadal RAFAEL Nadal: “JANNIK Sinner UN GRANDE TALENTO. HA GRANDE CUORE E FARA’ UNA carriera incredibile” 21.31 La nostra DIRETTA LIVE di Sinner-Nadal finisce qui. Grazie per averci seguito in questa meravigliosa battaglia e rimanete su OA Sport per interviste, analisi, cronache ed approfondimenti sugli Internazionali d’Italia. Un caro saluto e buon tennis a tutti! 21.29 Per Nadal quindi c’è Denis Shapovalov agli ottavi di finale. Si tratta del replay della sfida del 2018 dove i due si trovarono proprio a questa fase del torneo della capitale italiana. In quella occasione fu il maiorchino a trionfare con il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DIRAFAEL: “JANNIKUN GRANDE TALENTO. HA GRANDE CUORE E FARA’ UNA” 21.31 La nostradifinisce qui. Grazie per averci seguito in questa meravigliosa battaglia e rimanete su OA Sport per interviste, analisi, cronache ed approfondimenti sugli Internazionali d’Italia. Un caro saluto e buon tennis a tutti! 21.29 Perquindi c’è Denis Shapovalov agli ottavi di finale. Si tratta del replay della sfida del 2018 dove i due si trovarono proprio a questa fase del torneo della capitale italiana. In quella occasione fu il maiorchino a trionfare con il ...

