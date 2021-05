L'indeciso Conte (né di destra né di sinistra) inizia a irritare M5s

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Non essere né diné di, ma un po’ diin effetti sì, ma nemmeno troppo, perché “guarderemo anche alle esigenze dell’elettorato moderato”. È questo il nuovo Movimento 5 stelle di Giuseppe, che ha pronti Carta dei valori, Statuto e organigramma ma li tiene ben chiusi in un cassetto in attesa che si sciolga il nodo-Casaleggio. È tutto un brulicare nel Movimento 5 stelle, in una situazione che ormai perdura da più di due mesi nella quale l’unica cosa chiara è che si debba aspettare Godot e tutto il resto è avvolto in una nebulosa. Le chat dei parlamentari ribollono: “Con chi l’ha scritto il programma?”, si chiede un senatore leggendo sulle pagine del Fatto l’annuncio dell’avvocato: “L’ho già scritto, entro fine mese la presentazione”. Aspetta, lima, traccheggia, ...

Erose tenermi Gagliardini o Vecino come vice Barella, ma alla fine per caratteristiche penso che apossa far più comodo un giocatore come l'ex Fiorentina. A questo punto Gagliardini ...Lo screenshot attuale racconta che il Napoli sarebbese affidare la sua panchina di ... I grandi tecnici si fanno pagare stipendi d'oro (in Italia si avvia a vincere lo Scudetto Antonio, ...Avrebbe pronti Carta dei valori, Statuto e organigramma del "suo" Movimento ma li tiene ben chiusi in un cassetto in attesa che si sciolga il nodo-Casaleggio ...Esiste un mondo del quale, credo per vostra fortuna, non siete a conoscenza, ancora. È un territorio virtualmente fantastico, selvaggio, inesplorato in cui pochi, se non i più coraggiosi, hanno osato ...