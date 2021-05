Advertising

LegaSalvini : LEGA IN PRESSING SU DRAGHI - fattoquotidiano : Chissà se, prima o poi, Mario Draghi proferirà parola sul tema. Nel frattempo, il caso del sottosegretario all’Econ… - a_padellaro : DRAGHI E IL SORPASSO Mettiamo che in un prossimo lunedì sera, nel consueto sondaggio politico del Tg di La7, Enrico… - salvini_giacomo : 'Nessuno sarà lasciato solo nelle acque italiane' dice Mario Draghi nel question time alla Camera a proposito di mi… - TV7Benevento : Lega: Draghi, 'su indagine Durigon da procura piena fiducia verso militari Gdf... -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Draghi

... ha colto l'occasione per rilanciare, nella replica, il pressing aperturista che gli azzurri, affiancati dalla, hanno avviato proprio in Consiglio dei ministri, con Maria Stella Gelmini....Il Presidente del Consiglio dei ministri, Mario, risponderà a interrogazioni sulle ... anche con riferimento ad eventuali nuovi accordi in sede di Unione europea (Molinari "); sulle ...Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "La Procura di Milano il 29 aprile ha confermato piena fiducia ai militari della Guardia di Finanza, evidenziandone la professionalità, il rigore e la tempestività negli ac ...Question time con il premier Mario Draghi, che risponde alle interrogazioni dei parlamentari su vari temi, dal turismo al fisco, dalla ripartenza del comparto matrimoni alle tutele per contrastare inf ...