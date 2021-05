La decisione di Andrea Damante sul cane condiviso con Giulia De Lellis

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Lapresa daQuesta sera andrà in onda una nuova puntata de Il Punto Z, trasmissione di Mediaset Play condotta da Tommaso Zorzi. Si parlerà di Isola dei Famosi e non solo. Tra gli ospiti presenti in questo appuntamento anche, grande amico di Ignazio Moser (attualmente naufrago del reality show L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

StraNotizie : Andrea Damante, la decisione con Giulia De Lellis e i progetti con Elisa: “Mai stato tanto innamorato prima, ma ora… - zazoomblog : “Non è salutare” Andrea Damante prende una decisione su Giulia De Lellis - #salutare” #Andrea #Damante #prende - BITCHYFit : Andrea Damante, la decisione con Giulia De Lellis e i progetti con Elisa: “Mai stato tanto innamorato prima, ma ora… - IsaeChia : Andrea Damante fa delle bellissime dichiarazioni sulla fidanzata Elisa Visari e rivela la decisione presa con Giuli… - blogtivvu : Andrea Damante: “Elisa? Mai amato nessuno così!”, la decisione su Giulia De Lellis e il GF Vip… -

Ultime Notizie dalla rete : decisione Andrea

Damante: "Elisa? Mai amato nessuno così!", poi parla di Giulia De Lellis Non mi aspettavo di incontrare un amore così, non sono mai stato tanto innamorato. La sindrome di Peter Pan che c'era ...... il primo incontro I due si erano conosciuti durante l'estate 2020 al locale diBocelli e da ...e in tanti si chiedono quali siano i motivi che li hanno spinto verso questae se ci ...Napoli e Juventus potrebbero cambiare entrambe allenatore in estate. Galeone parla nello specifico del destino di Allegri e non solo ...Andrea Damante: “Elisa Visari? Mai amato nessuno come lei!”, poi parla dell’ex fidanzata Giulia De Lellis e del Grande Fratello Vip.