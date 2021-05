La "carta" Gualtieri fa sprofondare il Pd a Roma (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sondaggi disastrosi per il Partito Democratico con la candidatura di Gualtieri a sindaco di Roma: non arriva neanche al ballottaggio Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sondaggi disastrosi per il Partito Democratico con la candidatura dia sindaco di: non arriva neanche al ballottaggio

Ultime Notizie dalla rete : carta Gualtieri La "carta" Gualtieri fa sprofondare il Pd a Roma Chissà che Gualtieri non cambi idea dopo aver letto i sondaggi i quali, al momento, non promettono nulla di buono. L'ex ministro dell'Economia delle finanze, infatti, secondo un sondaggio realizzato ...

Roberto Gualtieri/ 'Giudizio negativo sull'amministrazione Raggi. Su Conte...' ... ora rimuovere blocchi export" Roberto Gualtieri si è poi soffermato sulle primarie in programma tra poco più di un mese: "Ci sono venti tra partiti e associazioni che hanno sottoscritto una carta d'...

La ridda delle elezioni autunnali In vista delle elezioni autunnali se ne vedranno delle belle. Intanto c'è chi aspetta alla posta, sono quelli di Fratelli d'Italia e della loro leader Giorgia Meloni.

