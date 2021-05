Kiefer Sutherland torna in tv con una nuova serie per Paramount+

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 12 maggio 2021) L'attoretornerà in tv con una, ambientata nel mondo dello spionaggio, realizzata perha trovato il suo nuovo progetto televisivo: una, ancora senza un titolo ufficiale, che verrà realizzata per. Il progetto verrà prodotto da un gruppo che comprende, oltre la star di 24, anche John Requa, Glenn Ficarra, Charlie Goglak e Suzan Bymel. Lo show ha come protagonista l'esperto in spionaggio James Weir () che si trova nel mezzo di una battaglia riguardante il mantenimento della democrazia in un mondo alle prese con la disinformazione, la manipolazione comportamentale, lo stato di sorveglianza e gli interessi che ...