Il mosaico di specchi del telescopio James Webb

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Un video girato dietro le quinte del Goddard Space Flight Center della Nasa ci fa assaporare il fascino del sistema ottico dell’osservatorio spaziale che prenderà presto il posto di Hubble. Il complesso didelè un puzzle di 18 pannelli esagonali di berillio, disposti come le celle di un alveare, tutti rivestiti da una sottile lamina d’oro e del valore di diversi milioni di dollari ciascuno. Ed è grazie a tutto ciò che potrà guardare lontano come nessun altro e contribuire in modo significativo a ricostruire la storia evolutiva dell’universo. L’apparato salperà (se tutto andrà come previsto, il prossimo autunno) in una versione dimensionalmente ridotta, proprio per non correre rischi rispetto all’integrità degli, e assumerà una configurazione estesa – e ricettiva ...