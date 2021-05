Gazzetta | l’Atletico vuole Fabian | De Laurentiis non cederà per meno di 60 milioni

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Uno dei protagonisti indiscussi di Napoli-Udinese è statoRuiz. Ladello Sport oggi scrive del suo futuro, sul quale ci sono diversi interrogativi. “Il fatto che non abbia voluto accordarsi per prolungare il contratto, ha messo in apprensione tutto l’ambiente napoletano. Non è una novità, infatti, l’interessamento di alcuni club spagnoli per il suo cartellino. A contenderselo potrebbero essere proprio i tre club più prestigiosi, con in testaMadrid, pronto a investire pur di assicurarsene le prestazioni. Ma non sarà facile trattare con De: non ammetterà valutazioni al ribasso, per cederlo pretenderà nondi 60di euro. Molto, comunque, dipenderà dalla volontà del giocatore”. L'articolo ilNapolista.