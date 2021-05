Fdi, Figliomeni: pista ciclabile Tevere, Soprintendenza bacchetta Raggi (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma – “Ricordiamo ancora le dichiarazioni degli Assessori Meleo e Calabrese che, in merito allo scempio perpetrato sul lungoTevere, parlavano di ‘giudizi fuorvianti’ e di ‘rosiconi’ nei confronti di chi, come noi, aveva presentato mirate interrogazioni ed accessi agli atti.” “Ebbene, la Soprintendenza di Stato Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma ha svegliato bruscamente i due Assessori stroncando solennemente la colata di asfalto gettata per la manutenzione della pista ciclopedonale sulla banchina del Tevere e chiedendo a Raggi e compagni di ricominciare da capo.” “Una Caporetto incredibile poiche’ l’Ente di tutela statale ha statuito che e’ stata sbagliata la richiesta di nulla osta, sbagliata la descrizione dell’intervento che non e’ stata accompagnata da un progetto e da rilievi grafici e ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma – “Ricordiamo ancora le dichiarazioni degli Assessori Meleo e Calabrese che, in merito allo scempio perpetrato sul lungo, parlavano di ‘giudizi fuorvianti’ e di ‘rosiconi’ nei confronti di chi, come noi, aveva presentato mirate interrogazioni ed accessi agli atti.” “Ebbene, ladi Stato Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma ha svegliato bruscamente i due Assessori stroncando solennemente la colata di asfalto gettata per la manutenzione dellaciclopedonale sulla banchina dele chiedendo ae compagni di ricominciare da capo.” “Una Caporetto incredibile poiche’ l’Ente di tutela statale ha statuito che e’ stata sbagliata la richiesta di nulla osta, sbagliata la descrizione dell’intervento che non e’ stata accompagnata da un progetto e da rilievi grafici e ...

