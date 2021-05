Eurobond | il cammino è ancora lungo

(Di mercoledì 12 maggio 2021) La possibilità che la Ue emetta in modo continuativo, cioè titoli di debito europeo garantito da tutti i Paesi membri, non è più un tabù ma ilda percorrere è. Dell’avvio di questoil nostro Paese è stato l’artefice, in quanto la prima richiesta di emissione di titoli di debito «comuni» fu formulata dal ministro dell’Economia Giulio Tremonti già nel 2003 e presentata nel programma ufficiale rassegnato dall’Italia per il suo semestre di presidenza europea. La prima proposta ufficiale risale tuttavia al dicembre 2010, all’apice della crisi dei debiti sovrani, quando sempre Giulio Tremonti - al tempo ministro italiano dell’Economia - e l’allora presidente dell’Eurogruppo Jean Claude Juncker, con un intervento sul «Financial Times» chiesero che la Ue lanciasse un ...

Si ipotizza che la prima emissione di bond europei - i cosiddetti- arriverà a settembre . Dopo una prima bocciatura con il nome di "Coronabond", successivamente ribattezzati "Recovery bond", i titoli comuni sono tornati al Parlamento per ricevere il via ......di trasformazione è già in, dato che è stato rivisto il meccanismo di stabilità europeo e per la prima volta la Commissione emetterà dei titoli di debito comune, i cosiddettiAnche ...La possibilità che la Ue emetta in modo continuativo Eurobond, cioè titoli di debito europeo garantito da tutti i Paesi membri, non è più un tabù ma il cammino da percorrere è ancora lungo. Dell’avvio ...