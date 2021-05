Draghi premier… a costo zero: lo stipendio del Presidente del Consiglio (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Presidente del Consiglio Mario Draghi non percepisce stipendio per il suo incarico di premier. I dati sul sito del governo. Mario Draghi non percepisce compenso per la carica di premier. È quanto emerge dai dati sull’Amministrazione trasparente che sono stati pubblicati sul sito del governo. Lo stipendio di Mario Draghi Se Conte aveva meritato una nota di merito in quanto il suo compenso era decisamente inferiore rispetto a molti corrispettivi europei, Mario Draghi fa ancora meglio. L’ex numero uno della Bce infatti non percepisce stipendio per la carica di premier. Di seguito il documento con il quale il premier Draghi comunica di non percepire alcun compenso per la carica di Presidente ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 12 maggio 2021) IldelMarionon percepisceper il suo incarico di premier. I dati sul sito del governo. Marionon percepisce compenso per la carica di premier. È quanto emerge dai dati sull’Amministrazione trasparente che sono stati pubblicati sul sito del governo. Lodi MarioSe Conte aveva meritato una nota di merito in quanto il suo compenso era decisamente inferiore rispetto a molti corrispettivi europei, Mariofa ancora meglio. L’ex numero uno della Bce infatti non percepisceper la carica di premier. Di seguito il documento con il quale il premiercomunica di non percepire alcun compenso per la carica di...

