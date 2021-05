Don Matteo 13 si farà? Cosa dichiara Terence Hill sul suo futuro nella serie tv di Rai 1 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Don Matteo 13 pare sia attesissimo dai telespettatori. L’ultima puntata della dodicesima stagione ha registrato ascolti record: 6.682.000 telespettatori, pari al 25.2% di share, con la reazione social impressionante di quasi 30.000 Tweet col tag #DonMatteo12. Il finale di stagione, trasmesso giovedì 19 Marzo, è stato ricco di colpi di scena. Dalla rinuncia di Don Matteo alla nomina di cardinale alla finta morte di Anna Olivieri, l’intreccio ha lasciato il pubblico col fiato sospeso. Ci si domanda: la nuova stagione si farà? Le dichiarazioni di Terence Hill su Don Matteo 13 LEGGI ANCHE: — L’accusa di Alvaro Vitali contro Don Matteo: ‘Mi ha rubato l’idea’. Ecco quali sono le forti insinuazioni dell’attore Dopo voci insistenti che ... Leggi su funweek (Di mercoledì 12 maggio 2021) Don13 pare sia attesissimo dai telespettatori. L’ultima puntata della dodicesima stagione ha registrato ascolti record: 6.682.000 telespettatori, pari al 25.2% di share, con la reazione social impressionante di quasi 30.000 Tweet col tag #Don12. Il finale di stagione, trasmesso giovedì 19 Marzo, è stato ricco di colpi di scena. Dalla rinuncia di Donalla nomina di cardinale alla finta morte di Anna Olivieri, l’intreccio ha lasciato il pubblico col fiato sospeso. Ci si domanda: la nuova stagione si? Lezioni disu Don13 LEGGI ANCHE: — L’accusa di Alvaro Vitali contro Don: ‘Mi ha rubato l’idea’. Ecco quali sono le forti insinuazioni dell’attore Dopo voci insistenti che ...

