Cuppone | addio Casertana | accordo raggiunto e approdo in serie B

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Per Luigisi spalancano le porte dellaB. L’attaccante classe ’97 dicealladopo una sola stagione per trasferirsi al Cittadella, stregato dalla sua straordinaria stagione in maglia rossoblu. L’attaccante di Nardò ha infatti siglato 14 reti in 33 presenze con la, risultando una delle rivelazioni del girone C diC. L’col Cittadella è statosu base triennale più opzione per altri due anni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.