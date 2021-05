Chi sbadiglia a lungo è più intelligente? (Di mercoledì 12 maggio 2021) Chi sbadiglia a lungo è probabilmente più intelligente. È quanto emerso da uno studio internazionale condotto sugli animali e pubblicato sulla rivista Communication Biology. Dalle rilevazioni è ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Chiè probabilmente più. È quanto emerso da uno studio internazionale condotto sugli animali e pubblicato sulla rivista Communication Biology. Dalle rilevazioni è ...

Distrazioni imperdonabili ... sbadiglia, guarda altrove, si sente diminuito, vuol dire che gli interessano di più altre cose. Ricordiamo che tutte le persone sono presuntuose, vanitose, vogliono che chi parla con loro le metta ...

Svelato il segreto dello sbadiglio: aiuta a raffreddare il cervello Svelato il perché dello sbadiglio, uomini e animali lo utilizzano per aiutare il cervello: ecco come secondo la Utrecht University.

