Caso Durigon | Draghi glissa sulle richieste di dimissioni | “Indagini coordinate da colonnelli Generali non hanno svolto ruoli direttivi”

Advertising

carlosibilia : Nemmeno una parola sui voli di Stato della Casellati, né sullo scandalo Durigon, né sul caso Renzi. Un'opposizion… - fattoquotidiano : Chissà se, prima o poi, Mario Draghi proferirà parola sul tema. Nel frattempo, il caso del sottosegretario all’Econ… - fattoquotidiano : Non si può chiedere a un sottosegretario di dimettersi, al massimo si può esercitare una pressione per portarcelo.… - CarlosGraziosi : RT @fattoquotidiano: Sul Fatto di domani il caso #Durigon, il sottosegretario leghista che aveva detto 'Quello della Finanza che indaga sui… - Mintauros1 : RT @fattoquotidiano: Sul Fatto di domani il caso #Durigon, il sottosegretario leghista che aveva detto 'Quello della Finanza che indaga sui… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Durigon

Il Fatto Quotidiano

, Draghi: "Guardia di Finanza non ha indagato"/ "Fiducia dalla Procura" DAVIDE FARAONE SULLE COMUNALI A ROMA Davide Faraone ha poi rincarato la dose nei confronti del Partito Democratico :...Dal Recovery al, passando per la sospensione dei brevetti per i vaccini anti covid e per altri temi di attualità. Su questi ed altri temi il presidente del Consiglio Mario Draghi ha dato risposte al ...Dal Recovery al caso Durigon, passando per la sospensione dei brevetti per i vaccini anti covid e per altri temi di attualità. Su questi ed altri temi il presidente del Consiglio Mario Draghi ha dato ...Dalle misure anti-Covid al nuovo decreto Sostegni che sarà varato la prossima settimana, fino al caso Durigon. Il premier risponde alle interrogazioni dei deputati in Aula: "Fare di più per la sicurez ...