Caso Denise Pipitone | Denisa pronta al test del dna ma non ha nessun dubbio

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 12 maggio 2021) “Io non ho motivo di sfruttare la mia storia sulle spalle di persone che soffrono da una vita” ha detto, la ragazza fermata a Scalea perchè qualcuno aveva visto una somiglianza con. L’ennesima segnalazione che però non ha portato a nulla., la ragazza rumena di 19 anni ascoltata dalle forze dell’ordine, si è identificata e ha dimostrato di non avere nulla a che fare con la figlia di Piera Maggio. Ma per non lasciare dubbi, come conferma anche dalla puntata di Storie Italiane di oggi, la ragazza è comunquea fare ildel dna senza perdere tempo.è stata travolta da una onda mediatica pazzesca in questi due giorni ma ringrazia in qualche modo tutti anche perchè pare non fosse in ottimi rapporti con la sua mamma e invece ...