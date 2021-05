Blitz dei Nas nelle case di riposo, trovati due operatori No Vax: segnalati per la "ricollocazione" col decreto Draghi (Di mercoledì 12 maggio 2021) I non vaccinati, a contatto quotidiano con gli anziani, sono in una struttura di Torino e in una di Biella Leggi su repubblica (Di mercoledì 12 maggio 2021) I non vaccinati, a contatto quotidiano con gli anziani, sono in una struttura di Torino e in una di Biella

Advertising

SoniaLaVera : RT @GiancarloDeRisi: Sei strutture ricettive per anziani chiuse e 87 operatori trovati senza vaccinazione Covid. Controlli in 572 Rsa: 6 ch… - GiancarloDeRisi : Sei strutture ricettive per anziani chiuse e 87 operatori trovati senza vaccinazione Covid. Controlli in 572 Rsa: 6… - MamolkcsMamol : Blitz dei Nas in 42 residenze per anziani: operatori e pazienti trovati senza vaccino - AdornatoAntonio : RT @contropiano: Per due dei 10 esuli italiani in Francia scatta la prescrizione. Il blitz, inventato in tempi stretti anche per arrivare p… - anteprima24 : ** Focolaio COVID in una #RSA in #Irpinia, blitz dei #Nas: scattano i deferimenti ** -