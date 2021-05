(Di mercoledì 12 maggio 2021) Un fuoristrada-up (sei persone a bordo e una seduta fuori sul cassone) è uscito di stradando in unnei pressi di Rofelle, nel comune di Badia Tedalda (in provincia di). I feriti sono lavoratori di una ditta che sta realizzando un metanodotto tra Toscana ed Emilia Romagna. L’incidente è avvenuto lungo una strada di cantiere, che dalla strada statale porta al cantiere. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria e idel. Un paziente è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale San Donato di, dove è giunto con l’elicottero Drago deidel, con a bordo personale sanitario che ha seguito il ferito. Tre pazienti, sempre in codice rosso, sono stati trasferiti, ...

Italia_Notizie : Arezzo, pick-up precipita nel dirupo: gravi 4 operai. Le immagini dei Vigili del fuoco -

MInivan finisce in un dirupo, feriti (alcuni gravemente) i sei operai che erano a bordo, tratti in salvo dai vigili del fuoco calatisi nel dirupo da due elicotteri di Adele De Francisci montaggio: ..., minivan precipita in un dirupo Secondo le prime ricostruzioni, il terribile incidente ... dalla quale il mezzo, un fuoristradaup , sarebbe uscito precipitando in una scarpata di circa ...Arezzo, un fuoristrada con a bordo lavoratori che si dirigevano al cantiere è caduto per circa dieci metri: quattro sono in codice rosso ...Tragico incidente nell'Aretino, minivan con a bordo sei persone precipita in un dirupo. Sul posto carabinieri, ambulanze, vigili del fuoco ed elisoccorso.