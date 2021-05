Agente di Buffon: “Gigi lo vedo più come CT che come allenatore di club” (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’Agente di Gigi Buffon, Silvano Martina, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, analizzando quale potrà essere la carriera dell’assistito dopo l’addio al calcio. Queste le sue parole: “Innanzi tutto non so neanche io se si ritirerà dopo la Juve o cercherà qualche altra esperienza. In futuro, non lo vedo come allenatore di club ma di Nazionale. Un CT, un selezionatore. Non escludo che esca dal calcio. Oggi è concentrato sulle ultime partite e sulla finale di Coppa Italia, poi deciderà il da farsi. In futuro sa di non poter avere pretese di giocare tutte le partite ma può ritagliarsi un ruolo e portare in dote tutta la sua esperienza. La storia di Gigi è sotto gli occhi di tutti”. Foto: Instagram Juventus L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’di, Silvano Martina, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, analizzando quale potrà essere la carriera dell’assistito dopo l’addio al calcio. Queste le sue parole: “Innanzi tutto non so neanche io se si ritirerà dopo la Juve o cercherà qualche altra esperienza. In futuro, non lodima di Nazionale. Un CT, un selezionatore. Non escludo che esca dal calcio. Oggi è concentrato sulle ultime partite e sulla finale di Coppa Italia, poi deciderà il da farsi. In futuro sa di non poter avere pretese di giocare tutte le partite ma può ritagliarsi un ruolo e portare in dote tutta la sua esperienza. La storia diè sotto gli occhi di tutti”. Foto: Instagram Juventus L'articolo proviene da Alfredo ...

Advertising

Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Buffon e il futuro, parla l'agente: 'Sa di non poter giocare sempre, ma può portare esperienza' - TuttoMercatoWeb : Buffon e il futuro, parla l'agente: 'Sa di non poter giocare sempre, ma può portare esperienza' - apetrazzuolo : RT @napolimagazine: BUFFON - L'agente: 'Gigi deciderà con calma il suo futuro, Spalletti? A Napoli starebbe bene' - napolimagazine : BUFFON - L'agente: 'Gigi deciderà con calma il suo futuro, Spalletti? A Napoli starebbe bene' - Fprime86 : RT @Spazio_J: Il Genoa sogna Buffon. L'agente: 'Per ora nessun contatto' - -