Xbox Series X|S | console riservate agli utenti Insider in USA | contro i bagarini – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di martedì 11 maggio 2021) Microsoft ha lanciato un nuovo programma che consente di prenotare in maniera preferenziale unaX oS per gliin USA..X eS potrebbero diventare più facili da acquistare, almeno per gli, che in USA potranno presto contare su un canale preferenziale per effettuare prenotazioni conriservata, un sistema che potrebbe funzionare per combattere parzialmente la diffusione del bagarinaggio. Potrebbe essere, in effetti, un buon sistema da parte di Microsoft per contrastare i, ma ovviamente si tratta di una diffusione piuttosto ...