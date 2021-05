Variante indiana a Bella Farnia (Sabaudia): ‘Cittadino in quarantena vigilata dalla Asl’ (Di martedì 11 maggio 2021) Prima la micro zona rossa a Bella Farnia, frazione di Sabaudia in provincia di Latina, per fare uno screening di massa sugli indiani della comunità Sikh, poi la notizia di poche ore fa di un caso di Variante indiana. Se la settimana scorsa, come aveva fatto sapere lo Spallanzani, non era stato riscontrato nessun caso in quei tamponi sequenziati, ora dall’assessore D’Amato è arrivata la conferma. Leggi anche: Variante indiana in Italia: dove è stata trovata, sintomi, casi ed effetti sui vaccini Variante indiana a Bella Farnia (Sabaudia) A Bella Farnia (Sabaudia) è stato rilevato un caso di Variante ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 maggio 2021) Prima la micro zona rossa a, frazione diin provincia di Latina, per fare uno screening di massa sugli indiani della comunità Sikh, poi la notizia di poche ore fa di un caso di. Se la settimana scorsa, come aveva fatto sapere lo Spallanzani, non era stato riscontrato nessun caso in quei tamponi sequenziati, ora dall’assessore D’Amato è arrivata la conferma. Leggi anche:in Italia: dove è stata trovata, sintomi, casi ed effetti sui vaccini) A) è stato rilevato un caso di...

RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - 15 casi di variante indiana in una RSA inglese in ospiti vaccinati con AZ, zero casi severi e zero… - Lunanotizie : Cluster covid a Bella Farnia, la variante indiana c'è. Emerso il primo caso - - CorriereCitta : Variante indiana a Bella Farnia (Sabaudia): ‘Cittadino in quarantena vigilata dalla Asl’ - Lazio_TV : SABAUDIA: CASO DI VARIANTE INDIANA RISCONTRATO ALL’INTERNO DELLA MICRO ZONA ROSSA DI BELLA FARNIA - diabolicus23 : Che dite, come distanziamento funziona? PS Ribadisco per l'ennesima volta... altro che variante indiana, qui abbia… -