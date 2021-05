Uomini e donne news, le prime parole di Samantha Curcio e Alessio Ceniccola dopo la scelta (Di martedì 11 maggio 2021) Samantha Curcio e Alessio Ceniccola hanno scelto di uscire dallo studio di Uomini e donne insieme per poi vivere la prima “luna di miele”. dopo la scelta i due fidanzati hanno commentato il loro magico momento, con Alessio che si è detto speranzoso di un futuro duraturo con Samantha, per poi sottoscrivere insieme un regolamento anti-virus convenuto con la Redazione del dating-show. Questo, per potersi godere la loro prima esterna di coppia prima di tornare a casa insieme. Una volta tornati alla loro vita di tutti i giorni, i due hanno riaperto i loro social emozionando il web con delle immagini molto belle. Particolari che vi raccontiamo qui di seguito. news Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 11 maggio 2021)hanno scelto di uscire dallo studio diinsieme per poi vivere la prima “luna di miele”.lai due fidanzati hanno commentato il loro magico momento, conche si è detto speranzoso di un futuro duraturo con, per poi sottoscrivere insieme un regolamento anti-virus convenuto con la Redazione del dating-show. Questo, per potersi godere la loro prima esterna di coppia prima di tornare a casa insieme. Una volta tornati alla loro vita di tutti i giorni, i due hanno riaperto i loro social emozionando il web con delle immagini molto belle. Particolari che vi raccontiamo qui di seguito.e ...

Advertising

Pontifex_it : Lo Spirito chiama anche oggi uomini e donne perché si mettano in cammino per andare incontro ai tanti che attendono… - robertosaviano : Finché due uomini o due donne avranno paura di camminare mano nella mano in pubblico, ci sarà bisogno di una legge… - MatteoRichetti : Oggi ricordiamo #AldoMoro e tutte le vittime del #terrorismo, donne e uomini morti per i propri ideali che hanno la… - nino671004 : @HuffPostItalia Avvisate #Sileri che noi nati nel 66-67 #AstraZeneca stamo a fa. A sua insaputa, uomini e donne. Sp… - CathVoicesITA : Pubblicato Motu proprio #AntiquumMinisterium che stabilisce il ministero laicale di #catechista. Il #Papa: lo Spir… -