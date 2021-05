Un amico medico (Di martedì 11 maggio 2021) Ci avete segnalato un post su Facebook, un post pubblicato da un avvocato, un post che in due giorni è stato condiviso da oltre duemila persone. Scrive l’avvocato l’8 maggio sulla sua bacheca: del pronto soccorso mi ha appena telefonato riferendomi che vanno a prendere con le ambulanze i soggetti colpiti da embolia, trombosi, paralisi o altri accidenti dopo il noto trattamento, e hanno l’ordine tassativo del caposervizio di mantenere il segreto. Alcuni sono già morti. Molti altri li imiteranno. Come fonte avrebbe potuto scrivere “mio cuggino in coda al pronto soccorso” che sarebbe stato uguale, anzi ci avrebbe fatto miglior figura. Chi sostiene fatti deve portare prova delle affermazioni che fa, non lanciarle nell’immensità dei social e lasciare che la gente le condivida. Specie se è un avvocato. Andrebbe fatto il nome del medico, e andrebbe raccontato di che ... Leggi su butac (Di martedì 11 maggio 2021) Ci avete segnalato un post su Facebook, un post pubblicato da un avvocato, un post che in due giorni è stato condiviso da oltre duemila persone. Scrive l’avvocato l’8 maggio sulla sua bacheca: del pronto soccorso mi ha appena telefonato riferendomi che vanno a prendere con le ambulanze i soggetti colpiti da embolia, trombosi, paralisi o altri accidenti dopo il noto trattamento, e hanno l’ordine tassativo del caposervizio di mantenere il segreto. Alcuni sono già morti. Molti altri li imiteranno. Come fonte avrebbe potuto scrivere “mio cuggino in coda al pronto soccorso” che sarebbe stato uguale, anzi ci avrebbe fatto miglior figura. Chi sostiene fatti deve portare prova delle affermazioni che fa, non lanciarle nell’immensità dei social e lasciare che la gente le condivida. Specie se è un avvocato. Andrebbe fatto il nome del, e andrebbe raccontato di che ...

