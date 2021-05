Ultime Notizie Roma del 11-05-2021 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 11 maggio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno maltempo in Piano tornano le piogge sull’Italia da questa mattina per tutta la settimana sono previsti temporali in molte regioni Specialmente al nord oggi allerta arancione in Piemonte dove ci segnalano le prime strade allagate in Val di Susa e Lombardia e in Emiliagna Lazio Liguria Toscana Trentino Umbria Valle d’Aosta e Veneto l’economia a marzo l’indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisce dello 0,1% rispetto a febbraio Istat il settore autoveicoli Segna un balzo del 8,3% rispetto a febbraio È su base annua l’indice corretto per gli effetti di calendario Segna un più 175,8% mentre quello grigio in più 181,8 indice complessivo aumenta delle più 37,7% l’incremento fortissimo in confronto con i dati eccezionalmente bassi del marzo 2020 Quando ...