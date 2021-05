Temptation Island, una delle fidanzate torna single e il suo ex la attacca: “Vittimismo per i social” (Di martedì 11 maggio 2021) Anna Ascione è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione di Temptation Island. La ragazza partenopea aveva preso parte al programma di Canale 5 insieme al fidanzato, Gennaro Mauro, con l’obiettivo di testare il proprio amore. La travagliata relazione era però giunta al termine durante il falò di confronto, dove non sono mancate accuse e recriminazioni. Complice la vicinanza di Anna ai tentatori e le parole poche gentili da parte di entrambi, i due avevano deciso di separarsi, mettendo un punto alla loro storia. In seguito, era stato lo stesso Gennaro a volerla rivedere ma la Ascione, durante lo speciale Un mese dopo…, aveva ribadito la fine del rapporto, notizia confermata in seguito anche dal ragazzo sul magazine di Uomini e Donne. Alcuni mesi dopo, Anna aveva annunciato ai suoi followers di aver ritrovato la ... Leggi su isaechia (Di martedì 11 maggio 2021) Anna Ascione è stata unaprotagoniste indiscusse dell’ultima edizione di. La ragazza partenopea aveva preso parte al programma di Canale 5 insieme al fidanzato, Gennaro Mauro, con l’obiettivo di testare il proprio amore. La travagliata relazione era però giunta al termine durante il falò di confronto, dove non sono mancate accuse e recriminazioni. Complice la vicinanza di Anna ai tentatori e le parole poche gentili da parte di entrambi, i due avevano deciso di separarsi, mettendo un punto alla loro storia. In seguito, era stato lo stesso Gennaro a volerla rivedere ma la Ascione, durante lo speciale Un mese dopo…, aveva ribadito la fine del rapporto, notizia confermata in seguito anche dal ragazzo sul magazine di Uomini e Donne. Alcuni mesi dopo, Anna aveva annunciato ai suoi followers di aver ritrovato la ...

Advertising

ludo26273771 : #amici20 ci ha regalato tutte le sfaccettature dell’amore:dal drama akaful sedotto e abbandonato il triangolo no no… - MondoTV241 : Temptation Island: resa nota la data di inizio #TemptationIsland - HopeSlash : @sangiulssssss @pazzadiamici Ma non è vero, è autrice di Uomini e donne, Amici, C'è posta per te e Temptation Island - IsaeChia : #TemptationIsland, una delle fidanzate torna single e il suo ex la attacca: “Vittimismo per i social” - giusycuccaro02 : @_alessia25 Che poi è una delle colonne di Rita pavone quindi anche meno oltre a fare temptation island non sapevo… -