Temptation Island e Battiti Live, data inizio e conduttori: annuncio Mediaset

Publitalia, concessionaria esclusiva di pubblicità del Gruppo Mediaset in Italia, ha comunicato nelle scorse ore alcune variazioni relative al ai palinsesti estivi di Canale Cinque e Italia Uno, a cominciare dalla data in cui decollerà la nuova edizione di Temptation Island, il reality dell'estate della rete ammiraglia del Biscione. Anche quest'anno, al timone della trasmissione, prodotta dalla Fascino di Maria De Filippi, ci sarà l'apprezzato Filippo Bisciglia.

