Temptation Island 2021, quando inizia la nuova edizione

Temptation Island 2021, il programma prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, si prepara ancora una volta a partire: ecco quando inizierà la nuova edizione. quando inizia, sempre con Filippo Bisciglia al timone, Temptation Island 2021? Dal 30 giugno, in prima serata su Canale 5, il reality della tentazione si prepara a tornare con un'edizione che prevede solo coppie 'nip'. Oggi Publitalia ha ufficializzato la data di inizio di Temptation Island, il reality quest'anno andrà in onda solo nella versione classica, ovvero quella dove le coppie che si mettono in gioco sono composte da persone comuni.

