Temptation Island 2021 | abbiamo una data ufficiale per la prima puntata

(Di martedì 11 maggio 2021) Publitalia attraverso una nota ha da poco resoladi inizio di. Il docu-reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia inizierà il 30 giugno e proseguirà fino al 2 agosto, per un totale dunque di sei puntate. Ad eccezione della, in programma nel prime time di mercoledì, tutti gli appuntamenti successivi saranno trasmessi di lunedì, sempre inserata su Canale 5. ProgrammazioneAdesso che sappiamo quando inizia e il giorno esatto della programmazione settimanale, possiamo riassumere in maniera schematica il calendario televisivo di tutte le puntate della nuova edizione di...

Advertising

Sabrina86372862 : RT @Cohen60210686: Programma di pippo: Puntata 1 ospite Giulia Puntata 2 nomina Pier Puntata 3 con Akash esce argomento Giulia e scherzo… - tuttopuntotv : Temptation Island 2021, ecco quando inizia ufficialmente. #TEMPTATIONISLAND - Rinocb3 : RT @Cohen60210686: Programma di pippo: Puntata 1 ospite Giulia Puntata 2 nomina Pier Puntata 3 con Akash esce argomento Giulia e scherzo… - CrescenzoFilo : RT @salvatrash1: SE MDF NON CHIAMERÀ JEDÀ E VERA GEMMA PER TEMPTATION ISLAND DOVRÀ FALLIRE #isola - Emy6559275111 : RT @Cohen60210686: Programma di pippo: Puntata 1 ospite Giulia Puntata 2 nomina Pier Puntata 3 con Akash esce argomento Giulia e scherzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

SoloDonna

Delusione, quindi, per l'ex tentatore di '' che non sembra voler accettare il ruolo di 'bad boys' affibbiatogli. In effetti sul web, in molti stanno mettendo in dubbio la scelta di ...Secondo Amedeo Venza tutto questo era solo una farsa per partecipare a, ma ecco gli ultimi sviluppi del dramma. Sconvolgenti rivelazioni a Uomini e Donne Nella puntata del 7 maggio ...Bohdan Beyba ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo che Samantha Curcio ha scelto di uscire da "Uomini e Donne" con Alessio Ceniccola ...CAOS IN STUDIO "Tra di noi c'è un accordo". Scoppia lo scandalo a Uomini e Donne e si "arriva quasi allo scontro fisico" ...