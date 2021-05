Stasera in tv, oggi 11 maggio 2021: David di Donatello e La scelta (Di martedì 11 maggio 2021) I palinsesti televisivi di martedì 11 maggio 2021 sono ricchi e offrono programmi per tutti i gusti: film, serie tv, informazione e intrattenimento. Cosa guardare Stasera in tv? Stasera in tv 11 maggio 2021: la programmazione La programmazione serale di martedì 11 maggio 2021 è ampia. Rai1 presenta l'edizione 2021 dei David di Donatello, condotto da Carlo Conti. Canale5, invece, offre la fiction Buongiorno, Mamma!. Quanti avessero voglia di gustarsi un programma di informazione possono scegliere tra Cartabianca, in onda su Rai3 alle 21:20, o Le Iene su Italia 1 alle 21:20. Scopriamo cosa c'è Stasera in tv. Programmi TV Rai martedì 11 maggio 2021 ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 11 maggio 2021) I palinsesti televisivi di martedì 11sono ricchi e offrono programmi per tutti i gusti: film, serie tv, informazione e intrattenimento. Cosa guardarein tv?in tv 11: la programmazione La programmazione serale di martedì 11è ampia. Rai1 presenta l'edizionedeidi, condotto da Carlo Conti. Canale5, invece, offre la fiction Buongiorno, Mamma!. Quanti avessero voglia di gustarsi un programma di informazione possono scegliere tra Cartabianca, in onda su Rai3 alle 21:20, o Le Iene su Italia 1 alle 21:20. Scopriamo cosa c'èin tv. Programmi TV Rai martedì 11...

Advertising

marattin : Ci vediamo oggi alle 18 con @CarloCalenda e @BentivogliMarco. Modererà @alessandrasard1. A stasera! - xsomerhalder_ : Riflettendo sul fatto che da domani non so cosa avere come obiettivo nella vita perché fino ad oggi ho vissuto in f… - Marycompagnone : RT @viviconcoerenza: @redazioneiene @lapinella @NicoSavi @GiuliaSalemi93 @pierpaolopretel Noi oggi viviamo per aspettare Pier e Giulia i #p… - Rita72139936 : RT @viviconcoerenza: @redazioneiene @lapinella @NicoSavi @GiuliaSalemi93 @pierpaolopretel Noi oggi viviamo per aspettare Pier e Giulia i #p… - Roberta20797187 : RT @viviconcoerenza: @redazioneiene @lapinella @NicoSavi @GiuliaSalemi93 @pierpaolopretel Noi oggi viviamo per aspettare Pier e Giulia i #p… -