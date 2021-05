Spari in una scuola in Russia, decine i morti (Di martedì 11 maggio 2021) Questa mattina due giovani hanno aperto il fuoco in una scuola di Kazan, nella repubblica russa del Tatarstan. Uno dei due è stato fermato dalla polizia, l'altro sarebbe stato ucciso nel corso dell'incursione delle forze speciali. Lo riferiscono alcuni media russi, secondo i quali ci sarebbero almeno 11 morti, tra cui diversi bambini, e più di una trentina di feriti. Leggi su ilfoglio (Di martedì 11 maggio 2021) Questa mattina due giovani hanno aperto il fuoco in unadi Kazan, nella repubblica russa del Tatarstan. Uno dei due è stato fermato dalla polizia, l'altro sarebbe stato ucciso nel corso dell'incursione delle forze speciali. Lo riferiscono alcuni media russi, secondo i quali ci sarebbero almeno 11, tra cui diversi bambini, e più di una trentina di feriti.

Advertising

Corriere : Gli spari, le urla e gli studenti in fuga dalle finestre della scuola - Avvenire_Nei : Ecco le prove: sui pescatori gli spari da una motovedetta donata dall’Italia - DSantanche : Gli spari ai #pescherecci italiani, i tentativi pirateschi di abbordarli, sono sintomo del gravissimo pericolo in c… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Gli spari, le urla e gli studenti in fuga dalle finestre della scuola - Elisabe94838092 : RT @Corriere: Gli spari, le urla e gli studenti in fuga dalle finestre della scuola -