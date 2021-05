Skull & Bones, rimandato ancora da Ubisoft il nuovo gioco sui pirati – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 11 maggio 2021) Skull & Bones è stato rimandato ancora da Ubisoft, che ora ha piazzato il gioco dei pirati per il prossimo anno fiscale, ovvero dopo aprile 2022.. Ricordate Skull & Bones, l’interessante gioco open world sui pirati annunciato da Ubisoft nel lontano E3 2017? Ebbene, è stato rimandato ancora da Ubisoft ed è ora previsto arrivare nel 2022 o 2023, come annunciato dal publisher durante un recente meeting finanziario. Tra i programmi di Ubisoft, infatti, Skull & Bones rientra ora come un progetto per il prossimo anno fiscale, che ... Leggi su helpmetech (Di martedì 11 maggio 2021)è statoda, che ora ha piazzato ildeiper il prossimo anno fiscale, ovvero dopo aprile 2022.. Ricordate, l’interessanteopen world suiannunciato danel lontano E3 2017? Ebbene, è statodaed è ora previsto arrivare nel 2022 o 2023, come annunciato dal publisher durante un recente meeting finanziario. Tra i programmi di, infatti,rientra ora come un progetto per il prossimo anno fiscale, che ...

