Scuola, a Torre Annunziata una banca dati contro l'evasione

Torre Annunziata (Na) – Una banca dati per arginare il fenomeno dell'evasione scolastica. E' una delle azioni messe in campo dall'amministrazione comunale di Torre Annunziata (Napoli) per fronteggiare il crescente fenomeno dell'elusione degli obblighi scolastici. La giunta del sindaco Vincenzo Ascione ha infatti approvato la delibera di indirizzo, su proposta dell'assessore alle politiche sociali Luigi Cirillo e del dirigente dell'ambito Sociale N30 Nicola Anaclerio. "Tra i disastrosi effetti che la pandemia ha determinato, l'incremento dell'evasione scolastica rischia di essere quello con conseguenze più pesanti nel medio e lungo periodo – afferma Cirillo – Soprattutto su un territorio come il nostro, in cui questo fenomeno ...

