Sconcerti sicuro | “Sarri tornerebbe di corsa a Napoli purché non si parli di scudetto”

(Di martedì 11 maggio 2021) Tutto torna, o almeno così sembra. Maurizio, promesso sposo della Roma, è ancora free agent per la prossima stagione dopo l’annuncio di Mourinho. Il, che è ancora inper la Champions, sembra destinato ad un cambio allenatore inevitabilmente. Ed ecco, allora, che la suggestione di rivedere il comandante all’ombra del Vesuvio torna in auge. Mario, noto giornalista, ha detto la sua a riguardo nel corso di ‘Il Bello del calcio’ su Canale 21. Secondoil ritorno dinon è totalmente da escludere, ad una condizione però. Di seguito le parole del giornalista. “Posso dire una cosa che è certa al 100%: Mauriziodi, ma a determinate condizioni. ...

Advertising

LeoDende83 : @Casti_F Sicuro Sconcerti -

Ultime Notizie dalla rete : Sconcerti sicuro

Juventus News 24

Sul Corser i dubbi di Conte per la prossima stagione ora che lo scudetto è quasi al, ma i debiti dell'Inter continuano a crescere Mariosul Corriere della Sera prova a leggere tra i pensieri di Antonio Conte per il futuro, ora che lo scudetto per l' Inter è davvero ...Faccio un esempio: è di queste ore la notizia che gli Zhang avrebbero un finanziamento abbastanzada società americane . È una buona notizia? Per fare cosa? Pagare il socio di minoranza che se ...© 2008-2021 AreaNapoli.it - Testata giornalistica sportiva registrata al Tribunale di Napoli con autorizzazione numero 21 del 29 marzo 2011, direttore responsabile Alessandro Sep ...Kulusevski ed Eriksen, il mercato e le scelte di Juventus e Inter su due giocatori atipici. Il pensiero di Mario Sconcerti Mario Sconcerti, nel corso del... Ottimi risultati anche in tv per la Naziona ...