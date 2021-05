Russia, sparatoria in una scuola di Kazan: 11 morti (Di martedì 11 maggio 2021) Sono 11 le persone morte nella sparatoria con presa di ostaggi in una scuola di Kazan, nella Repubblica del Tatarstan in Russia. La maggior parte delle vittime sono studenti. Lo riporta la Tass, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 maggio 2021) Sono 11 le persone morte nellacon presa di ostaggi in unadi, nella Repubblica del Tatarstan in. La maggior parte delle vittime sono studenti. Lo riporta la Tass, ...

Advertising

TgLa7 : #Russia: media, almeno 11 morti in sparatoria a scuola - HuffPostItalia : Russia, sparatoria in una scuola a Kazan: morti sei bambini e un insegnante - Adnkronos : #Sparatoria in una scuola di Kazan in #Russia, uccisi 6 studenti e un insegnante. - jobwithinternet : RT @enricoparenti2: Russia, sparatoria in una scuola a Kazan: almeno 11 morti - Foto, video - Totiii_Ali : RT @Corriere: Gli spari, le urla e gli studenti in fuga dalle finestre della scuola -