Riccardo Facchini de La prova del cuoco fa coming out: "Ora sono Chloe" (Di martedì 11 maggio 2021) Lo storico chef del cooking show Rai annuncia di essere una donna transgender, attraverso il suo profilo social: non manca il commento di Antonella Clerici L'articolo proviene da Gossip e Tv.

