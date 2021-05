Pomeriggio Cinque: Barbara D'Urso sarà sostituita da Elisa Isoardi? (Di martedì 11 maggio 2021) Secondo alcuni rumors Elisa Isoardi sostituirà Barbara d'Urso alla guida di Pomeriggio 5, per ora nella versione estiva del programma. Elisa Isoardi scippa Pomeriggio Cinque a Barbara d'Urso? Sì, almeno secondo le indiscrezioni pubblicate da Nuovo Tv la conduttrice partenopea verrà sostituita dalla Isoardi nel contenitore pomeridiano di Canale 5 ma, per ora, solo nella versione estiva. Le insinuazioni contro Barbara D'Urso non si placano, la conduttrice partenopea nelle ultime ore è al centro di un caso perché secondo le indiscrezioni provenienti da Cologno Monzese, Barbara l'anno prossimo potrebbe perdere tutti i suoi ... Leggi su movieplayer (Di martedì 11 maggio 2021) Secondo alcuni rumorssostituiràd'alla guida di5, per ora nella versione estiva del programma.scippad'? Sì, almeno secondo le indiscrezioni pubblicate da Nuovo Tv la conduttrice partenopea verràdallanel contenitore pomeridiano di Canale 5 ma, per ora, solo nella versione estiva. Le insinuazioni controD'non si placano, la conduttrice partenopea nelle ultime ore è al centro di un caso perché secondo le indiscrezioni provenienti da Cologno Monzese,l'anno prossimo potrebbe perdere tutti i suoi ...

